Grüne und CDU in Brandenburg uneins bei Verteilung von Geflüchteten

Kabinett berät am Dienstag

Das Land Brandenburg will die Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten unterstützen. Doch um das Wie streiten die Koalitionspartner von CDU und Grünen weiterhin. Besonders einen Vorschlag zu den Erstaufnahmen sehen die Grünen kritisch.

Die Koalitionspartner CDU und Grüne streiten weiterhin über die Verteilung von Geflüchteten in Brandenburg - und das auch noch kurz vor den nächsten Beratungen mit Vertretern aus Kreisen und Kommunen am Freitag. "Wenn wir morgen nicht mit klaren Beschlusslagen herausgehen aus dem Kabinett, wird die Landrätekonferenz schwierig werden", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Montag. Die Landräte würden erwarten, "dass wir als Landesregierung im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten handeln und die Kommunen entlasten".

Nach einem internen Papier der Koalition, das dem rbb vorliegt, schlägt das Innenministerium unter anderem mehr Plätze in der Erstaufnahme vor sowie eine längere Dauer des Aufenthalts in diesen Einrichtungen. Zuerst hatte die "Märkische Oderzeitung" darüber am Samstag berichtet. Die Erstaufnahme-Einrichtungen Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Wünsdorf sollen kurzfristig um rund 3.000 Plätze aufgestockt werden, eine Verlängerung der Verweildauer von derzeit maximal sechs Monate auf bis zu zwei Jahre grundsätzlich möglich sein. Dafür müssten aber Regelungen etwa im Landesaufnahmegesetz verändert werden.