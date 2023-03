Er forderte die Bundesregierung erneut auf, den "unkontrollierten Zugang insbesondere über die Balkanroute" zu reduzieren oder zu stoppen. Die Kapazitäten seien erschöpft, so Stübgen. In den Kommunen fehlten ausreichend geeignete Einrichtungen und zudem Personal zur Integration, darunter an Schulen, Kitas und in Ausländerämtern. Es drohe ein Verlust der gesellschaftlichen Akzeptanz. "Da mache ich mir Riesensorgen", sagte Stübgen am Abend in der Kulturbühne "Goldener Löwe" in Wandlitz.