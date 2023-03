Eine Einigung gibt es den Unterlagen nach dazu, wie die Leistungen in der Oberstufe bewertet werden sollen. Schülerinnen und Schüler müssen demnach in den ersten anderthalb Oberstufenjahren ein bis zwei Leistungskursklausuren pro Halbjahr schreiben. Ein bis zwei Grundkursklausuren sind in den Prüfungsfächern sowie in Deutsch, Mathe und Fremdsprachen vorgesehen. Bisher war das in den Bundesländern nicht einheitlich festgelegt und demnach unterschiedlich geregelt.

Im letzten Halbjahr vor dem Abitur soll jeweils eine Klausur möglich sein, diese wäre dann demnach nicht verpflichtend.

Ein weiterer Aspekt, bei dem offenbar Einigkeit besteht: Zwei bis drei Fächer sollen auf Leistungskursniveau unterrichtet werden, bisher sollten es zwei bis vier sein. Leistungskurse sollen für die Abiturnote doppelt gewichtet werden. In Bundesländern, die sich dafür entscheiden, drei Leistungskurse zuzulassen, können sie auch einfach gewichtet werden.