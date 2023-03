So läuft es bisher mit Volksentscheiden in Berlin

Während die Berliner noch über den Volksentscheid zu Klimaneutralität abstimmen, bringt die CDU schon zwei weitere Befragungen ins Spiel: zur A100 und zum Tempelhofer Feld. Doch wer kann überhaupt einen Volksentscheid an den Start bringen und wie ist das Prozedere?

Wer kann bislang einen Volksentscheid initiieren?

Im Berliner Abstimmungsgesetz heißt es dazu: "Trägerin […] können eine natürliche Person, eine Mehrheit von Personen, eine Personenvereinigung oder eine Partei sein." Der Staat selbst - also Senat oder Abgeordnetenhauses - ist hier explizit nicht als Initiator einer Abstimmung vorgesehen.



Nur in einem Fall sieht die Berliner Landesverfassung den Staat als initiator einer Abstimmung vor: Wenn die Artikel 62 und 63 der Verfassung geändert werden sollen. In diesen beiden Artikel sind Volksbegehren und Volksentscheide selbst geregelt. Diese Artikel dürfen nur verändert werden, wenn auch eine Volksabstimmung darüber abgehalten wurde und sich eine Mehrheit für die Änderung ausgesprochen hat.

Was müsste sich ändern, damit auch eine "Volksbefragung von oben" möglich wäre?

Dafür müsste - siehe oben - das Abstimmungsgesetz geändert werden.