Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Verbraucherorganisation Foodwatch wollen verhindern, dass Bauern in Deutschland weiter das umstrittene Pestizid Glyphosat auf ihren Feldern einsetzen.



Sie haben deshalb am Dienstag beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit Widerspruch gegen die Zulassung von fünf Glyphosathaltigen Pestiziden eingelegt. Wie Foodwatch mitteilte, werden solche Pestizide in Brandenburg auf mehr als der Hälfte der Ackerflächen eingesetzt.