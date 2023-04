Jede dritte Schule in Berlin ist mit schwach gebundenem Asbest belastet, der schon durch Alterung der Gebäude Fasern freisetzen kann. Die Asbestrichtlinie schreibt in solchen Fällen regelmäßige Prüfungen vor. Nicht alle Bezirke halten sich daran. Von Roberto Jurkschat und Ute Barthel

Insgesamt haben die sechs Unternehmen etwa 55.000 Wohnungen in ihren Beständen, in denen der krebserregende Stoff Asbest verbaut ist. Betroffen sind vor allem die Bezirke Neukölln, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Knapp 4.800 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr asbestsaniert.

Seit Jahren wird in Berlin über eine Schadstoffbelastung von Wohnungen privater Immobilienkonzerne diskutiert, die das Land aufkauft. Die Sorge ist, dass Berlin vor allem sanierungsbedürftigen Wohnraum in das Portfolio seiner Unternehmen holt und die Kosten für deren Instandsetzung übernehmen muss. Dennoch wollen auch CDU und SPD weiter auf den Wohnungsankauf setzen: Laut Koalitionsvertrag soll der öffentliche Wohnungsbestand auf 500.000 erhöht werden, unter anderem durch "strategische Ankäufe".

Die gute Nachricht: Das marode Gymnasium am Europasportpark in Pankow wird nun doch umfangreich saniert. Die schlechte: Rund 800 Schüler müssen sich auf ein weit entferntes Ersatzdomizil einstellen.

Asbest wurde bis in die 1970er-Jahre in vielen Wohnungen in sogenannten Vinyl-Bodenbelägen verarbeitet. Längst werden die Beläge porös, brechen und setzen Asbestfasern frei. Seit 1993 ist die Verwendung von Asbest in Deutschland verboten.

Auch zahlreiche Schulen in Berlin sind mit schwach gebundenem Asbest belastet, der schon durch Alterung der Gebäude Fasern freisetzen kann. Die Asbestrichtlinie schreibt in solchen Fällen regelmäßige Prüfungen vor. Nicht alle Bezirke halten sich daran. Es sind mehr Schulen in den West-Bezirken der Stadt betroffen, als im Osten.