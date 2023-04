Sieben Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin stellen der Wahlsieger CDU und die SPD am Montag (11.00 Uhr) ihren Koalitionsvertrag vor. Christ- und Sozialdemokraten hatten noch bis Sonntagabend an dem Papier gefeilt.



Während nach rbb-Informationen die Inhalte in Grundzügen bis zum Samstagabend standen, wurden am Sonntagabend noch redaktionelle Arbeiten an dem Vertragswerk vorgenommen. Außerdem ging es um die Ressortverteilung. Kurz nach 21 Uhr erfuhr der rbb am Sonntagabend dann, dass alles steht.