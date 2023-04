Grünen-Büro in Cottbus angegriffen

Rechtsextremer Aufkleber am Tatort

So 23.04.23 | 12:04 Uhr

Unbekannte haben am Wochenende eine Scheibe des Cottbuser Büros von "Bündniss90/ Die Grünen" eingeschlagen.

Wie die Polizei am Sonntag dem rbb bestätigte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag. Fotos im Internet zeigen am Tatort einen Aufkleber aus dem rechtsextremen Spektrum. Die Ermittlung laufen.