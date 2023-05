Die Brandenburger Kommunen bekommen ab Juni die zugesicherten Gelder aus dem Krisenpaket des Landes ausgezahlt. Die Bescheide werden am Freitag an Landkreise, Städte und Gemeinden verschickt und dann ab Montag, 5. Juni ausgezahlt, hieß es am Donnerstag aus dem Finanzministerium in Potsdam.



Mit bis zu 361 Millionen Euro aus dem sogenannten Brandenburg-Paket können die Kommunen rechnen, um die erhöhten Energiepreise und die Inflation auszugleichen. Außerdem kann das Geld für Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben werden, um die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen zu reduzieren.