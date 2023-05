Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen und sein sächsischer Amtskollege Armin Schuster (beide CDU) fordern stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. So sollen unerlaubte Einreisen von geflüchteten Menschen begrenzt werden.

In einem gemeinsamen Schreiben an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verwiesen die beiden Innenpolitiker am Sonntag auf die bereits bestehenden Grenzkontrollen in Bayern. Diese seien wirksam und richtig, hieß es.

Stübgen und Schuster sehen die Kapazitäten vieler Kommunen zur Flüchtlingsaufnahme ihren Worten zufolge am Limit und fordern eine Begrenzung der Zuwanderung. "Die Zuzugszahlen aus irregulärer Migration steigen nahezu ungebremst. Sollte sich diese Entwicklung im laufenden Jahr so fortsetzen, werden die höchsten Zahlen seit 2015/16 erreicht", hießt es in der gemeinsamen Mitteilung.