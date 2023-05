Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Metropolen hatte der alte und neue türkische Präsident Erdogan in Berlin die Nase vorn. Sein Fan-Lager in der deutschen Hauptstadt ist groß. Ein Erklärungsversuch von Cem Dalaman.

Es waren Wahlen in der Türkei, und seit nun 21 Jahren ist es am Ende wie immer: Recep Tayyip Erdogan ist der Sieger. Erdoğan hat gewonnen, weil seine Anhänger, auch in Berlin, Angst vor Veränderungen haben. Und weil er ihnen erfolgreich eingehämmert hat, dass er wie ein Vater für sie sorgt.



Der Staat, das bin ich. "Ich habe für euch Autobahnen, Brücken, Moscheen, Flughäfen und Krankenhäuser gebaut", erzählte er immer wieder während der Wahlphase. Dreispurige Autobahnen, moderne Krankenhäuser, Strom und Internet in den Dörfern, das mag in Deutschland eine Selbstverständlichkeit sein; Erdogan verkauft es als Zeichen seiner islamisch begründeten Fürsorge. Und das gelingt ihm auch bei seinen Anhängern in unserer Stadt, die dann im Sommerurlaub nur die positiven Ergebnisse seiner Politik wahrnehmen und nicht die wirtschaftlich-politischen Einschränkungen.