Stimmabgabe für Stichwahl in der Türkei beginnt in Berlin

In der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei können Wahlberechtigte aus Berlin und Brandenburg ab Samstag erneut abstimmen. Nach Angaben der Türkischen Botschaft kann in Berlin bis zum Mittwoch (24. Mai) im Generalkonsulat an der Heerstraße im Ortsteil Charlottenburg-Wilmersdorf gewählt werden.

Erdogan und Kilicdaroglu müssen in der Türkei zur Stichwahl antreten. In Berlin lagen zwischen den Kandidaten wohl nur wenige Stimmen. Die in Berlin lebenden Türken können ab Samstag wieder an die Wahlurne.

Deutschlandweit können 1,5 Millionen Wähler an insgesamt 17 Orten in Deutschland abstimmen, wie die türkische Wahlbehörde mitteilte. In der ersten Runde hatten in der Bundesrepublik 65 Prozent ihren Stempel bei dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gemacht. Die Ergebnisse in Deutschland und im Ausland fielen für Erdogan damit deutlich besser aus als insgesamt.

Erdogan hat in der ersten Wahlrunde am 14. Mai zwar die Mehrheit der Stimmen, aber nicht die erforderliche absolute Mehrheit über 50 Prozent erreicht. Er steht in der Stichwahl dem zweitplatzierten Kemal Kilicdaroglu gegenüber.