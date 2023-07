Alexander Wehren Berlin Freitag, 07.07.2023 | 13:45 Uhr

Wenn doch alles so einfach wäre.

Hier werden mal wieder schwarz weiß argumente in den Kommentaren verwendet. Wahnsinn:-)



Ja die Verkehrsplanung ist veraltet! Und das ist harmlos ausgedrückt.

Aber sie ist nun mal da.

Das sich was ändern muss, ja! Das ist sogar der FDP klar!

Aber es wird nicht von jetzt auf gleich passieren, denn es ist nun mal so, daß im Bund die FDP mitregiert und in Berlin hat sich die CDU durchgesetzt.

DAS ist Demokratie. Kompromiss statt Faschismus oder Kommunismus.