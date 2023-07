Ersil Berlin Sonntag, 16.07.2023 | 11:22 Uhr

1. in der EU gleiche Höhe der Leistungen für Migranten

2. Ukrainer die Leistungen beziehen müssen zu erst ihr Auto verwerten( wie in der Schweiz )und den Nachweis erbringen, dass die Wohnung gekündigt ist bzw. nicht weitervermietet ist

3. Wohnungen müssen erst Azubis angeboten werden

4. wer 10 Jahre in Deutschland lebt und nur vom Leistungsbezug des Staates lebt muss neu bewertet werden



Allerdings fehlt hier der politische Wille