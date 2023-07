Das Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel soll weiter genutzt werden. Der Berliner Senat hat am Dienstag beschlossen, die Nutzung bis mindestens Ende Juni 2024 vorzubereiten.

Die letzte Verlängerungsoption soll demnach der 31. Dezember desselben Jahres sein. Der Beschluss gelte auch für die Nutzung der Notunterkünfte in Leichtbauhallen auf den am Terminal C angrenzenden Flächen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Zudem soll ein am 1. Juli gestartetes Angebot zur Förderung der sozialen und kulturellen Teilhabe der Geflüchteten für die Zeit der Nutzung Tegels als Unterkunftsstandort ebenfalls aufrechterhalten werden.