Roland Rötinger Berlin Samstag, 15.07.2023 | 12:49 Uhr

Wenn ich mal so zurück schaue bis 1980 und dann den Vergleich zu heute ziehe, dann wundert mich nicht, das die Unzufriedenheit in gesamt Deutschland ständig wächst. Lehrermangel, Erzieher, Polizisten und keine Behörde die so ausgestattet ist das just in time Anliegen bearbeitet werden können. Die Bevölkerungszahlen sind enorm gestiegen, nur hat es bis heute niemand für nötig gehalten Anpassungen vorzunehmen. Lügen werden früher oder später immer bestraft, wenn zum Beispiel versprechen gemacht werden von den man vorher schon weiß das die nie umgesetzt werden können, weil die finanziellen Mittel einfach nicht bereit gestellt werden. Jetzt werden in den Jobcentern schon wieder die Mittel gestrichen, versprochen wurde was anderes. Wer so Politik betreibt der muss mit jede Art von Wiederstand rechnen. Wo sollen die Bürger hin mit Ihrer Unzufriedenheit. Nicht zur AfD, und was noch!?