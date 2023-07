Bislang würden dem Land Berlin jährlich mehrere Millionen entgehen, weil es nicht ausreichend gelinge, zu Beginn eines Ermittlungsverfahrens sämtliche Vermögenswerte zu beschlagnahmen und einzufrieren – wie etwa Immobilien, Autos oder Schmuck. Grund dafür seien fehlende Ressourcen an den entscheidenden Stellen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften. "Wenn es uns gelingt, zu Beginn eines Verfahrens die Vermögen einzufrieren, können diese Gelder bei einer Verurteilung dem Land Berlin zugutekommen", so Badenberg.

Die strafrechtlichen Verfahren dauern in der Regel mehrere Jahre, in denen die Beschuldigten viel Zeit haben, ihre Vermögenswerte in Sicherheit zu bringen. So würden diese etwa ihre Konten leerräumen oder Immobilien veräußern, um diese dem Zugriff des Staates zu entziehen. "Das gilt es mit aller Macht zu verhindern", sagt Badenberg.

Neben dem Personalaufbau in der Justiz strebt Badenberg ein zielgerichtetes Zusammenwirken der Bezirke und ihrer Ordnungsämter an. Denn auch über das so genannte Ordnungswidrigkeitenrecht können Vermögen eingezogen werden, die aus illegalen Geschäften erworben wurden. Auch hier sieht die Justizsenatorin erhebliches Potenzial. Zusammen mit den Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern will sie dafür nun ein gemeinsames Konzept entwickeln.



Im vergangenen Jahr haben die Berliner Strafverfolgungsbehörden in 2.544 Fällen mutmaßlich kriminell erlangtes Vermögen beschlagnahmt oder eingefroren. Dabei wurde Vermögen im Wert von knapp 63 Millionen Euro gesichert. Besonderes Aufsehen erregt hatte im Jahr 2018 die Beschlagnahmung von 77 Immobilien von Mitgliedern des Remmo-Clans in Berlin und Brandenburg. Nach Informationen von Kontraste konnten bislang aber erst zwei dieser Immobilien rechtskräftig eingezogen werden.

