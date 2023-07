In Brandenburg herrscht deutlicher Nachholbedarf, wenn es darum geht, wie man sich auf den Klimawandel einstellt. Das ist das Recherche-Ergebnis einer aktuellen Abfrage durch Journalist:innen von BR Data, NDR Data, WDR Quarks und Correctiv in den Landkreisen und kreisfreien Städten.

So sagten elf, sie hätten bereits eine konkrete Regelung, was die Wasserentnahme betrifft. Acht haben auch bereits dürreresistentere Bäume angepflanzt. Ansonsten sieht es eher mau aus bei den Maßnahmen, die gegen die Folgen des Klimawandels helfen sollen.

Starkregen hat in den letzten 20 Jahren Schäden von mehr als 450 Millionen Euro in Berlin und Brandenburg angerichtet, Tendenz steigend. Die Versicherungswirtschaft fordert, mehr für Klimaschutz und -anpassung zu tun. Von Torsten Mandalka

Neue Wasserreservoirs oder Entsiegelung von Betonflächen. Abflusssysteme, die Regenwasser länger aufhalten und somit länger nutzbar machen – all das findet man nur in den wenigsten Kommunen. Und das obwohl Experten und Expertinnen zu solchen Maßnahmen schon seit einer Weile raten.

Denn um eigens als Maßnahme gegen den Klimawandel etwas umzubauen, zu verändern, dafür fehle leider oft das Geld in den Kommunen. Aber bei einem Neubau den Klimawandel von Anfang an mitzudenken, sei meist nicht teurer. Walawender ergänzt: "Genauso ist das auch bei Renovierungen. Wir müssen nicht alles Alte einreißen. Aber wir sollten nicht die Baufehler von früher wiederholen. Wir müssen ja nicht wieder vollkommen auf Beton setzen."

So könnte ein Regenwasserreservoir helfen, plötzliche Starkregenfälle besser abzufedern und ein Volllaufen von Straßen und Kellern zu vermeiden. Man hätte dadurch zudem an heißen Dürretagen genügend Wasser für Grünflächen. Doch bevor jemand ein Wasserreservoir baue, würde statt auf den Nutzen erstmal nur auf die zusätzlichen Kosten geschaut. "Dann kriegt man zu hören, dass Wasser bei uns so billig sei, da brauche man doch keinen zusätzlichen, teuren Speicher für Regenwasser. Die Frage ist doch: wie lange noch?", sagt Köster.

"Aus wissenschaftlicher Sicht ist viel erforscht und vorbereitet. Doch nach wie vor ist so oft in der Praxis die Frage 'muss das denn wirklich sein?'", sagt Stephan Köster, Leiter des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft der Universität Hannover. An vielen Stellen fehle schlicht der Wille, anders zu denken.

Hitze, Dürre, extreme Regenfälle: Das Klima in Berlin und Brandenburg hat sich bereits deutlich geändert. rbb|24 zeigt jetzt in einer Datenauswertung, welche drastischen Folgen in Zukunft auf uns zukommen könnten - dass Klimaschutz aber noch helfen kann.

Aber nicht nur bei den Investitionen wird gegeizt. Es fehlt auch am Personal. So sind laut der Recherche von NDR, WDR, BR und Correctiv in ganz Brandenburg gerade einmal fünf Mitarbeiter auf Kreisebene mit dem Thema Klimawandel und seinen Folgen befasst. Und mittelfristig sollen nur 3,25 Stellen dazu kommen.

"Wenn wir davon ausgehen, dass abgesehen von Kriegen der Klimawandel unser Leben am meisten in den nächsten Jahrzehnten umkrempeln könnte, ist das schon verdammt wenig Personal", sagt Köster.

Am Ende bleibt so - mit wenigen Ausnahmen - vor allem ein Eindruck übrig. Die Folgen des Klimawandels sind spürbar in Brandenburg. Maßnahmen, die das Land besser gegen diese Folgen schützen, sind jedoch zu wenig zu sehen. Maßnahmen, die wichtig wären, wenn Brandenburg seinen Bewohnern auch in den nächsten Jahrzehnten eine Perspektive bieten will.