Das Brandenburger Bildungsministerium hat die Bewerbungsfrist für das sogenannte Landlehrer-Stipendium bis zum 28. August verlängert. Damit komme das Ministerium der Situation vieler Studierender entgegen, die sich noch in Prüfungszeiten befinden, und gebe weiteren Studierenden die Möglichkeit der Bewerbung, teilte das Ministerium am Montag mit. Ursprünglich sollte die Frist am 31. Juli enden.

Etwa 1.800 neue Lehrkräfte braucht Brandenburg, wenn in wenigen Wochen das neue Schuljahr beginnt. Besonders groß ist der Bedarf auf dem Land. Seit zwei Jahren gibt es das "Landlehrer-Stipendium". Doch noch mangelt es an der Nachfrage. Von Amelie Ernst

Zum dritten Mal in Folge versucht Brandenburg, mit dem Stipendium dem Lehrermangel im Bundesland entgegenzuwirken. In diesem Jahr hat das Bildungsministerium das Programm ausgeweitet und 40 Stipendienplätze ausgeschrieben – zuvor waren es 25 Plätze.

Lehramtsstudenten erhalten mit dem Stipendium 600 Euro pro Monat. Dafür verpflichten sie sich, ihr Studium in der Regelzeit abzuschließen, ihr Referendariat an einer Brandenburger Bedarfsschule zu absolvieren und anschließend mindestens so lange an dieser Schule zu unterrichten, wie sie das Stipendium erhalten haben - also für maximal drei Jahre.

Bewerben können sich Lehramtsstudierende aus ganz Deutschland, die mindestens im fünften Fachsemester studieren.