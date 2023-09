Dem bundesweiten Protest-Aufruf des Bündnisses "Bildungswende - jetzt" sind auch in Berlin und Brandenburg Tausende Menschen gefolgt. In der Bundeshauptstadt machte sich am Samstag ein Protestzug vom Brandenburger Tor auf den Weg zum Roten Rathaus. In Brandenburg fand am Alten Markt in Potsdam die zentrale Kundgebung statt.

Nach Polizeiangaben beteiligten sich in Berlin rund 4.500 Menschen, angemeldet waren 2.000. In Potsdam waren es rund 400 Menschen.