Zahlreiche Kinder und Jugendliche haben am Dienstag vor dem Roten Rathaus in Berlin gegen Kürzungen der Senatszuschüsse für freie Schulen protestiert. An der Kundgebung nahmen 700 Personen teil, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten Gleichheit für alle Schulen und Bildungsgerechtigkeit. Einige von ihnen trugen Transparente mit Slogans wie "Spart uns nicht kaputt" und "100 Milliarden Sondervermögen, die hätten wir auch gern für Bildung".