Senat unterstützt Vorkaufsrecht für Wohnhaus in Weichselstraße

Milieuschutzgebiet in Berlin-Neukölln

Die Senatsverwaltung für Wohnen habe alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Bezirk für das Gebäude in der Weichselstraße 52 das Vorkaufsrecht aussprechen könne, erklärte Senator Christian Gaebler (SPD) am Freitag.

Der Berliner Senat unterstützt Pläne des Bezirks Neukölln, nach längerer Pause wieder ein Vorkaufsrecht für ein Wohnhaus in einem Milieuschutzgebiet auszuüben.

Berliner Bezirk Neukölln will Vorkaufsrecht für Wohnhaus anwenden

Nach früheren Angaben umfasst das Gebäude in der Weichselstraße 21 Wohnungen mit rund 50 Mietern und zwei Gewerbeeinheiten.

"Neben dem Schutz der Mieterinnen und Mieter ging es dabei auch um ein Zeichen, dass dem Land Berlin der Milieuschutz und die Vorkaufsrechte sehr wichtig sind", so Gaebler weiter: Sollte ein potenzieller Käufer keine Abwendungserklärung zum Schutz der Mieter unterschreiben und sich damit auf Einhaltung sozialer Standards verpflichten, werde der Senat einen Erwerb über ein landeseigenes Wohnungsbauunternehmen finanzieren.

Sevim Aydin, SPD-Sprecherin für Wohnen und Mieten, begrüßte die Entscheidung: "Das kommunale Vorkaufsrecht ist ein wichtiges Instrument, um Fehlentwicklungen auf dem Wohnungsmarkt zu regulieren und Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu schützen." Berlin setzte mit der Ausübung des Vorkaufsrechts in der Weichselstraße 52 "ein wichtiges Signal an die Bundesebene und den Mieter*innenschutz", so Aydin weiter.

Die FDP müsse ihre Blockade aufheben und den von Clara Geywitz vorgelegten Gesetzesentwurf zum Vorkaufsrecht endlich beschließen, "damit das Vorkaufrecht wieder vollumfänglich angewendet werden kann und nicht nur bei vernachlässigten Immobilien greift", fügte die SPD-Politikerin an.