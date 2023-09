Die iranische Protestbewegung "Women, Life, Freedom" ist mit dem diesjährigen Potsdamer M100 Media Award ausgezeichnet worden. Mit der Ehrung soll nach Angaben der Preisstifter der Kampf für Grundfreiheiten und ein sofortiges Ende staatlicher Gewalt in dem Land unterstützt werden. Die Auszeichnung sollte am Donnerstagabend in der Orangerie im Potsdamer Park Sanssouci stellvertretend an die iranische Frauenrechtsaktivistin Shima Babaei übergeben werden.

Mit dem Preis würden die Frauen und Mädchen, aber auch Männer geehrt, die in ihrer Heimat gegen Unterdrückung sowie für Freiheit und Menschenrechte protestierten, hieß es. Sie riskierten bei den Protesten ihre Freiheit und setzten ihr Leben aufs Spiel, um gegen die Diskriminierung von Frauen im Iran zu kämpfen.