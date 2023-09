Mehr als 30.000 Geflüchtete hat Berlin aktuell untergebracht und es kommen jeden Monat weitere. Doch es gibt kaum noch Plätze. Am Dienstag kommt die Taskforce des Senats zusammen, um über Leichtbauhallen und andere Möglichkeiten zu beraten.

In Berlin kommen mehr Geflüchtete an, als es Plätze zur Unterbringung gibt. Das teilte die Senatsverwaltung für Soziales auf rbb-Nachfrage mit. Demnach sind die Unterkünfte des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten voll ausgelastet, ebenso das Ankunftszentrum für Asylsuchende in Reinickendorf und das Ukraine-Ankunftszentrum Tegel.

Zwar sind insgesamt noch 274 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften frei, doch Berlin muss eine Reserve vorbehalten für Menschen, die im September im Rahmen des "Landesaufnahmeprogramms Libanon" erwartet werden - das sind circa 230 Personen. Aktuell liegt die Belegung bei knapp 32.000 Personen.