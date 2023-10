toberg Montag, 16.10.2023 | 19:22 Uhr

>"Also bleibt bei der jetzigen Gesetzeslage alles so wie es ist."

Unsere Gesetze stützen sich auf unser humanistisches Grundgesetz. Die Gesetze an sich sind da. Diese müssen nur zügig angewendet werden. Auf verfassungsfeindliche Aktionen droht auch Haftstrafe. Dass keine Menschen in Krisenregionen oder Länder, wo ihr Leben in Gefahr ist, abgeschoben werden dürfen, ist ein wesentliches Merkmal humanistischer Gesellschaftsordnungen. Das ist dann eben so und müssen wir hinnehmen. Deutschland ist keine Diktatur.