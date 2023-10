In Berlin kommt es immer wieder zu pro-palästinensischen Kundgebungen. Trotz eines Demonstrationsverbots trafen sich am Sonntagnachmittag etwa 1.000 Menschen am Potsdamer Platz. Die Polizei versucht, die Demonstration aufzulösen.

Trotz eines Versammlungsverbots sind etwa 1.000 pro-palästinensische Demonstranten am Sonntagnachmittag auf dem Potsdamer Platz in Berlin-Mitte zusammengekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, forderten Einsatzkräfte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, den Platz zu verlassen. Stattdessen kamen nach Angaben des Sprechers zunächst noch mehr Menschen dazu.

Seit Tagen kommt es in Berlin zu pro-palästinensischen Versammlungen und antisemitischen Schmierereien. Am Samstag löste die Polizei eine kleine Demonstration am Brandenburger Tor auf. Auch in Neukölln kamen Gruppen zusammen.

Ursprünglich war am Potsdamer Platz eine Mahnwache mit etwa 50 Teilnehmern angemeldet und auch genehmigt worden. Nach Beginn sei diese Veranstaltung von pro-palästinensichen Demonstranten "gekapert" worden, so der Polizeisprecher. Der Veranstalter der Mahnwache erklärte daraufhin die Versammlung für beendet.

Die Polizei hat bis zum 17. Oktober Versammlungen verboten, bei denen antisemitische oder extremistische Inhalte im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt befürchtet werden. Das gilt auch für sogenannte Ersatzversammlungen. Hintergrund sind der Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel und israelische Gegenangriffe.

Die Berliner Polizei hatte bereits am Samstag mehrere Zusammenkünfte pro-palästinensischer Demonstranten aufgelöst. So kam es unter anderem am Brandenburger Tor sowie in Neukölln zu kleineren Versammlungen mit Dutzenden Menschen.

Am Freitag hatten sich auf der Sonnenallee in Neukölln trotz eines Demo-Verbots rund 150 Menschen versammelt, die teilweise Palästinenser-Fahnen oder -Symbole trugen. Die Polizei löste die Versammlung auf. 24 Personen wurden den Angaben zufolge vorübergehend in Gewahrsam genommen. Es habe Strafanzeigen wegen Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Störung des öffentlichen Friedens und anderer Delikte gegeben.