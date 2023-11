Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) plant für die Ausreise von sogenannten Ausreisepflichtigen drei Einrichtungen in der Mark. Diese sollten die "Rückführung von Ausreisepflichtigen" erleichtern, erklärte der Minister am Dienstag in der Potsdamer Staatskanzlei. Ein solches Ausreisezentrum sei eine Gemeinschaftsunterkunft, in der "vollziehbar Ausreisepflichtige mit einem Abschiebehindernis", wie zum Beispiel fehlenden Passersatzpapieren, untergebracht würden.