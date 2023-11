Die Länderchefs debattieren am Montag zusammen mit Bundeskanzler Scholz über die aktuelle Flüchtlingspolitik. Aus Berlin und Brandenburg kommen Forderungen, dass der Bund sich stärker an den finanziellen Belastungen der Kommunen beteilige.

So müsse der Bund die Länder stärker bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten unterstützen, fordert der schwarz-rote Berliner Senat. Dass die bisherige Kostenteilung zwischen Bund und Ländern nicht ausreicht, hatten die Ministerpräsidenten schon im Oktober deutlich gemacht. In einem Positionspapier von Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD), das dem rbb vorliegt, heißt es nun, auch die Integration von Geflüchteten müsse "zu einer Pflichtaufgabe" erklärt werden, damit in diesem Bereich nicht beliebig gekürzt werden könne.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet Bewegung vom Bund und verweist auf die Einigungen, die die Länderchefs bei ihrem jüngsten Treffen vor zwei Wochen in Frankfurt/Main zur Migration getroffen hatten. Darin fordern sie stärkere Maßnahmen zur Begrenzung der Flüchtlingsströme. So sollen beispielsweise Asylbewerber ohne Bleibeperspektive möglichst innerhalb von drei Monaten ausgewiesen werden.



Woidke sagte am Montag im Interview mit dem Deutschlandfunk, die aktuellen Grenzkontrollen in Brandenburg "haben erst einmal etwas gebracht", es seien zuletzt weniger Personen aufgegriffen worden. Er äußerte den Wunsch, bald mit der polnischen Regierung Gespräche über die Grenzkontrollen zu führen, die vor allem den Pendelverkehr zwischen Polen und Deutschland beeinträchtigten. Kontrollen sollten besser schon in Polen stattfinden und damit "die Kontrollen von der Grenze wegziehen und damit auch die Nachteile, die mit solchen Grenzkontrollen verbunden sind", so der Ministerpräsident.

Auf Betreiben von Brandenburg und anderen Bundesländern hin sollen zudem Geldleistungen zukünftig zum großen Teil durch eine Bezahlkartenlösung ersetzt werden, um Überweisungen ins Ausland zu unterbinden. So hatte zuletzt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angeregt, über die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Migranten zu sprechen. Zudem könnten Leistungen für Asylbewerber reduziert werden. Woidke sagte dazu im Deutschlandfunk: "Wir müssen auch darüber nachdenken, da sind wir in Brandenburg auch zu bereit, einfach hier auch die Attraktivität zu senken."