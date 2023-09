Was passiert mit einem 190-Einwohner-Dorf, wenn plötzlich 72 Geflüchtete in ein Mehrfamilienhaus einziehen? Diese Frage stellen sich gerade die Welsickendorfer im Landkreis Teltow-Fläming. Von Alexander Goligowski

Tatsächlich dürften die Chancen nicht schlecht stehen, dass sich die Investition für den Hausbesitzer auszahlt. Teltow-Fläming sucht verzweifelt Unterkünfte für Geflüchtete. 1.200 Menschen müssen noch bis zum Ende des Jahres aufgenommen werden, um die Aufnahmequote zu erfüllen, die das Landesaufnahmegesetz vorgibt. Der Landkreis selbst hat keine Liegenschaften und ist über jedes Angebot froh, denn niemand will wie im Jahr 2015 wieder Geflüchtete in Turnhallen unterbringen. Trotzdem fragen sich alle hier, ob es der richtige Weg ist, 72 Geflüchtete in einen Ort mit nur 190 Einwohnern zu stecken.

In Welsickendorf ist die Dorfgemeinschaft stark, darauf ist man hier stolz. Gemeinsam halten Nancy Goedecke und ihre Mitstreiter vom Dorfverein das Dorfleben am Laufen. Das müssen sie auch, denn im Ort gibt es nicht viel. Der Ort hat eine Bushaltestelle - nur zweimal am Tag fährt dort ein Bus. Es gibt keinen Konsum, keine Kneipe und auch keine Kita. Der nächste größere Ort ist Jüterbog und zehn Kilometer weg. Wer hier wohnt, hat sich bewusst für dieses Dorfleben entschieden. Für die Geflüchteten gilt das nicht, findet Nancy Goedecke: "Die 72 Flüchtlinge, die hierherkommen sollen, werden hier wie Kartons abgestellt. Das ist denen gegenüber nicht fair und uns gegenüber auch nicht."

"Wir können das nicht auffangen, was an Unterstützung für die Flüchtlinge fehlen wird. Man kennt das ja", findet Sarina Libera. Die Welsickendorferin glaubt, dass ein paar Familien gut integriert werden könnten. "Aber was man so hört, werden es wohl eher 72 junge Männer sein. Das ist eine Nummer zu groß für uns." Ihr Nachbar Karsten Bebert sieht diese Aussicht besonders kritisch: "Die 72 jungen Männer könnten auch deutscher Herkunft sein. Es wäre das Gleiche. Wir sind hier der Arsch der Welt. Was sollen die hier tun? Sie kommen hier auch nicht weg. Vielleicht sind es auch ganz unterschiedliche Nationalitäten und machen sich dann gegenseitig das Leben schwer. Das ist ganz normal, dass sich dann Frust aufbaut und der wird dann in unserem Dorf rausgelassen."