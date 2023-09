Zustrom hält an - Berlin muss Massenunterkünfte für Geflüchtete ausbauen

Die Unterkünfte für Geflüchtete in Berlin sind voll. Nun müssen die Kapazitäten erweitert werden - vor allem in den Massenunterkünften Tegel und Tempelhof. Dafür müssen auch Standards unterschritten werden. Von Sebastian Schöbel



Bei der Unterbringung von Geflüchteten schaltet Berlin nun offiziell in den Krisenmodus. Die Massenunterkünfte auf den beiden ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof werden erweitert, zudem will der Senat Hotels und Hostels anmieten. Das gab Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) nach einem Treffen der Task Force, die in Berlin Flüchtlingsunterkünfte schaffen soll, bekannt.



Durch die Maßnahmen, die in den kommenden Wochen umgesetzt werden sollen, will der Senat insgesamt 5.000 zusätzliche Plätze schaffen. Laut Kiziltepe müsse Berlin bis Ende des Jahres noch rund 4.000 Menschen unterbringen, allerdings ist unklar, wie viele es am Ende sein werden. Der Senat soll die Maßnahmen kommende Woche endgültig beschließen.



Tegel und Tempelhof werden ausgebaut

So sollen in Tegel zwei Leichtbauhallen, die bisher für Freizeitangebote genutzt werden, zu Unterkünften umgebaut werden. Allein dadurch können rund 700 weitere Schlafplätze entstehen. In Tempelhof werden der Hangar 4 und ein Parkplatz als Ausbaufläche geprüft. Weitere rund 1.500 Plätze sollen durch die Anmietung von Hotel- und Hostelzimmern geschaffen werden. Das, so die Sozialverwaltung, sei sogar günstiger als die Massenunterkunft in Tegel. Zudem sollen in den bereits bestehenden Unterkünften die Bewohner:innen enger zusammenrücken, um mehr Platz zu schaffen. Dabei müssten Qualitätsstandards teilweise unterschritten werden, sagte Kiziltepe.

Laut Prognosen des Landesamtes für Flüchtlinge (LAF), die dem rbb vorliegen, ist bei den Unterbringungskapazitäten genau das Szenario eingetreten, das man befürchtet hatte: Im besten Fall hätten die geschaffenen Plätze noch bis Dezember gereicht, im schlimmsten Fall wären sie bereits im September komplett belegt - Letzteres ist nun eingetreten. "Die Kapazität in den Unterkünften liegt quasi bei Null", teilte LAF-Sprecher Sascha Langenbach der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. "Es stehen noch 274 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung." Berlin hat bereits knapp 32.000 Menschen untergebracht.

Messe und ICC werden keine Unterkünfte

Entlastung könnten drei Modulare Unterkünfte bringen, die Anfang 2024 in Betrieb gehen sollen. Zudem werden immer wieder auch kleinere Objekte für Geflüchtete hergerichtet. Bislang keine Option sieht die Sozialverwaltung in der Nutzung des stillgelegten ICC in Charlottenburg-Wilmersdorf. Das Gebäude sei als Unterkunft wegen maroder Technik und Schadstoffbelastung nicht geeignet, heißt es. Auch die Anmietung einer Messehalle habe bislang keine Priorität, weil der Messebetrieb nicht gestört werden soll. Turnhallen mit Geflüchteten zu belegen will der schwarz-rote Senat auf jeden Fall vermeiden. Die Zahl der Asylsuchenden in Berlin steigt, 2023 liegt man bei den Asylanträgen laut Sozialverwaltung bereits 40 Prozent über dem Vorjahresniveau. Allein in den beiden vergangenen Monaten Juli und August sind 1.506 beziehungsweise 1.869 Asylsuchende nach Berlin gekommen. Hauptherkunftsländer sind Syrien, die Türkei, Afghanistan, Georgien und Moldau. Auch aus der Ukraine kommen weiterhin rund 1.000 Geflüchtete pro Monat.



Die Kapazitäten bei der Registrierung sind längst ausgeschöpft, das System in Berlin kann derzeit pro Tag rund 120 Menschen bedienen. Es gibt einen Antragsstau mit Wartezeiten von bis zu zehn Tagen. Die Zeitverträge mit bereits eingestelltem Personal sollen nun verlängert werden - der Einsatz von Bundeswehrsoldaten ist bislang aber nicht geplant.

Differenzen über Massenunterkünfte

Bislang wurden in Berlin in diesem Jahr bereits weitere 6.000 Unterkunftsplätze geschaffen, zusätzlich zu den knapp 10.000 Plätzen, die unter der rot-grün-roten Vorgängerregierung eingerichtet wurden. Allerdings gibt es im schwarz-roten Senat Differenzen: Während die CDU vor allem Massenunterkünfte an bestimmten Standorten bevorzugt, will die SPD Geflüchtete und Asylsuchende auf möglichst kleine Unterkünfte in allen Bezirken verteilen. Berlins CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Stettner forderte den Bund auf, die Zahl der ankommenden Menschen einzudämmen. "Das bedeutet, dass wir Abschiebungen noch konsequenter und wieder verstärkt Kontrollen an unseren Grenzen durchführen müssen", sagte Stettner der dpa. "Wer keine Bleibeperspektive hat, sollte möglichst gar nicht erst in Deutschland landen." Gleichzeitig forderte Stettner, Menschen mit realistischer Bleibeperspektive den Zugang zum Arbeitsmarkt zu öffnen.

