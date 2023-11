Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg wollen sich für mehr Lang- und Mittelstreckenverbindungen am Hauptstadtflughafen BER einsetzen. "Der Flughafen Berlin-Brandenburg soll seiner Funktion als Drehkreuz für Ostdeutschland gerecht werden können", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung nach einer Kabinettssitzung beider Regierungen in der Potsdamer Staatskanzlei am Freitag.

Die Anbindung des BER werde der eines Hauptstadtflughafens nicht gerecht, erklärte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). "In Sachen Erreichbarkeit bleiben wir deutlich hinter anderen, westdeutschen Regionen zurück." Mehr Direktverbindungen ohne unnötige und ökologisch fragwürdige Umstiege erwarteten auch die Menschen und Unternehmen der Region, fügte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) an.



Giffey hatte sich zu diesem Thema bereits im September geäußert. Demnach stehen konkret Flüge in die USA im Fokus. "Es geht um San Francisco, Los Angeles und Chicago, die wir hier als wesentliche Punkte sehen", erklärte die Senatorin damals. Auch in Richtung Neu Delhi in Indien und nach Australien sollen die Anbindungen ausgeweitet werden. Im ostasiatischen Raum stehen demnach die Ziele Seoul, Shanghai, Tokio und Bangkok. "Das sind alles sehr stark wachsende Regionen". Bei den Mittelstrecken brauche es zusätzliche Verbindungen vor allem in den Süden Europas, nach Spanien, Italien oder Frankreich. "Das sind die Orte, wo wir Defizite haben", so Giffey. Das bedeute für die Region im europäischen Wettbewerb einen Standortnachteil.