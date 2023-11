Jens Berlin Dienstag, 28.11.2023 | 17:48 Uhr

Meinen ausdrücklichen Respekt an Herrn Broemme, der sich wieder einmal in schwieriger Sache einbringt!

Aber er kann ja wohl nicht ewig die Feuerwehr machen. Es gibt in der ganzen beamteten Senatsverwaltung keinen Aktiven, der Krise kann? Und die Politiker wollen ihre Führungsstärke und Entscheidungswillen nicht zeigen? Wenn am Ende des Tages Notlagen, Krisen und Katastrophen dann doch in der Hand der Pensionäre liegen, dann wird gerade das Einsparpotential in Politik und Verwaltung deutlich.