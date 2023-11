Do 02.11.23 | 16:26 Uhr

Für das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) in Berlin wurde eine neue Leitung gefunden. Neuer Präsident soll Mark Seibert werden, der zurzeit bereits kommissarischer Leiter der Abteilung "Unterkünfte" im LAF ist. Sofern der Personalrat zustimmt, soll Seibert die Stelle im Dezember antreten. Das bestätigte die Pressestelle der Senatsverwaltung für Soziales dem rbb.

Seibert würde allerdings auch nur eine Interimslösung darstellen: Die Sozialverwaltung plant, ihn per Abordnung zum LAF-Präsidenten zu machen, bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode. Bis dahin soll es eine weitere Ausschreibung für den Posten geben.

Denn bislang war es der Sozialverwaltung nicht gelungen, die Stelle per regulärer Ausschreibung zu besetzen. Im Frühjahr war ein Auswahlverfahren ergebnislos zu Ende gegangen. "Leider erfüllte kein Bewerber in formaler und fachlicher Hinsicht die geforderten hohen fachlichen Anforderungen", so ein Sprecher der Sozialverwaltung. Daraufhin übernahm Sozialstaatssekretär Aziz Bozkurt kommissarisch die Leitung des LAF.