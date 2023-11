Berlins Innenstadt-Parkplätze sind zusammen fast so groß wie der Wannsee

Die Berliner Verkehrsverwaltung hat am Dienstag eine Internetseite [viz.berlin.de] freigeschaltet, die sämtliche öffentliche Straßenparkplätze innerhalb des S-Bahn-Rings und einiger angrenzender Gebiete aufzeigt. Für die Karte wurden seit Frühjahr 2022 von Fahrzeugen mit Kameras entsprechende Flächen dokumentiert, wie die Senatsverwaltung am Dienstag mitteilte. Gezählt wurden alle öffentlichen Parkplätze. Mit erfasst wurden deren Eigenschaften wie beispielsweise temporäre Parkverbote, Parkgebühren oder Parkflächen für Menschen mit Behinderung.



Herausgekommen sind letztlich folgende Zahlen: Innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings existieren exakt 229.680 öffentliche Straßenparkplätze, was einer Gesamtfläche von 2,6 Quadratkilometern entspricht. Zum Vergleich: Der Wannsee umfasst 2,8 Quadratkilometer.