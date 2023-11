Hätte es die Machtübernahme der Nazis 1933 und all die grauenhaften Folgen nicht gegeben, sprächen heute alle über 1923, da ist sich Karsten Krampitz sicher. "Es war die bis dahin schwärzeste Zeit für Juden in Deutschland", sagt der Historiker. Er hat ein Buch über die fast vergessene Welle der Gewalt gegen Juden verfasst: "Pogrom im Scheunenviertel" beschreibt den Antisemitismus in der Weimarer Republik und die Ausschreitungen in Berlin vor 100 Jahren.

Die Weimarer Republik steckte fünf Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs tief in der Krise. Die Preise explodierten im Lauf des Jahres 1923 in einem heute unvorstellbaren Maß - Anfang November kostete ein Brot 140 Milliarden Mark. Not und Elend lieferten auch den Anlass für das Pogrom im überwiegend von jüdischen Zuwanderern aus Osteuropa bewohnten Scheunenviertel.

In vielen osteuropäischen Ländern war es um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert immer wieder zu Pogromen gegen Juden gekommen, insbesondere ab 1881 in Russland nach der Ermordung von Zar Alexander II. In der heutigen Republik Moldau oder Polen war es immer wieder zu Gewaltausbrüchen gegen Juden gekommen. Manche suchten Schutz jenseits ihrer Heimatländer, etwa in Berlin.