Gescheiterte Wahl - Kandidatin für Landesvorstand der Berliner Grünen verlässt unter Tränen den Saal

Sa 09.12.23 | 17:16 Uhr

Bild: dpa/Christophe Gateau

Nach viel Streit im Vorfeld geht es auf dem Landesparteitag der Grünen in Berlin wie erwartet hoch her. Die Wahlen zum Landesvorstand endeten schließlich im Debakel: Die einzige Kandidatin für den Frauenplatz scheiterte in drei Wahlgängen.

Nachdem die einzige Kandidatin für den Frauenplatz in der Doppelspitze in drei Wahlgängen durchgefallen war, wurde der Parteitag unterbrochen. Er soll nun am kommenden Mittwoch weitergehen. Bis dahin stehen schwierige Beratungen an. Die 44-jährige Tanja Prinz vom Realo-Flügel verfehlt die notwendige Mehrheit in allen drei Wahlgängen klar – sie erhielt zunächst knapp 26 Prozent Ja-Stimmen, zuletzt dann knapp 28 Prozent. Auf einen möglichen vierten Wahlgang verzichtete Prinz daraufhin und verließ unter Tränen den Saal.

dpa/Smolimowska Offener Brief - Streit bei den Berliner Grünen eskaliert vor Landesparteitag Seit Tagen brodelt es bei den Berliner Grünen. Kurz vor dem Landesparteitag ist eine neue Eskalationsstufe erreicht: In einem Offenen Brief wenden sich gleich neun Kreisvorstände gegen Unterstützer der Kandidatin für den Landesvorsitz Tanja Prinz. Von Angela Ulrich

Parteitag soll kommenden Mittwoch wiederaufgenommen werden

Auf Antrag des nun weiter amtierenden bisherigen Landesvorstandes beschlossen die Delegierten, den Parteitag am kommenden Mittwochabend wiederaufzunehmen. Die Partei erlebe "Erschütterungen", sagte Co-Parteichef Philmon Ghirmai vom linken Flügel. Er rief die Delegierten auf, "jetzt Ruhe zu bewahren" und "besonnen über einen Weg aus der Krise" zu beraten. Die Niederlage für Prinz kam nicht überraschend, weil es aus grünen Kreisverbänden viel Kritik gab, auch aus ihrem eigenen Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Insgesamt neun der zwölf Berliner Kreisverbände hatten am Abend vor dem Parteitag einen offenen Brief veröffentlicht, der sich gegen die wichtigste Unterstützergruppe von Prinz aus dem Kreisverband Mitte richtete und einer Wahlempfehlung gegen die Kandidatin gleichkam.

In dem Brief heißt es, die Gruppierung "GR@M" (Grüne Real @ Mitte) schüchtere Mitglieder ein und setze sie "psychisch unter Druck". Solches Vorgehen stehe "im Gegensatz zu den Werten, die wir als Bündnisgrüne hochhalten".



Prinz hatte sich in der Vorabstimmung des Realo-Flügels gegen die bisherige Co-Landeschefin Susanne Mertens durchgesetzt, die ursprünglich nochmals gemeinsam mit dem Parteilinken Philmon Ghirmai antreten wollte. Wen der Realo-Flügel aufstellen will, wenn der Parteitag fortgesetzt wird, war zunächst nicht klar. Man dürfe nun nichts "übers Knie brechen", beschwor Co-Parteichef Ghirmai die Delegierten. "Wir müssen jetzt miteinander reden und zwar sehr viel".



Spitzengrüne: Wahldebakel nicht Ausweis sei nicht Ausweis eines Flügelstreits

Andere Spitzengrüne beteuerten derweil, das Wahldebakel sei nicht als Ausweis eines Flügelstreits in der Partei zu sehen. Das schwache Ergebnis von Prinz zeige, dass selbst viele Realos sie nicht als Parteichefin wollten, heißt es. Hier gehe es nicht um inhaltliche Streitfragen, sondern allein darum, welcher Umgang miteinander in der Partei akzeptable sei und welcher nicht. Prinz und ihre Unterstützer fordern einen deutlich bürgerlicheren Kurs der Berliner Grünen und hielten es für falsch, dass die Grünen nach der Wiederholungswahl im Februar auf eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Linken gesetzt hatten.

