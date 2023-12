RE 1

20. November, 23.15 Uhr bis 01. Dezember, 07.10 Uhr Der letzte Zug des Tages endet außerplanmäßig in Groß Kreutz. In dem Abschnitt Groß Kreutz und Brandenburg Hbf verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen. Ebenfalls kommt es in diesem Zeitraum zu Teilausfällen vereinzelter Züge zwischen Potsdam Hbf und Brandenburg Hbf. --- 29.November. bis 01.Dezember 2023, 03:00 Uhr Es entfallen alle Züge dieser Linie zwischen Berlin und Fürstenwalde (Spree). Fahrgäste nutzen bitte zwischen Berlin und Erkner die S-Bahnlinie S3, sowie zwischen Erkner und Fürstenwalde den Ersatzverkehr mit Bussen. --- Bis 8. Dezember Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es zu folgenden Einschränkungen: Wochentags verkehren die stündlichen Züge regulär. Alle weiteren Züge fallen zwischen Potsdam Hbf und Berlin-Charlottenburg bzw. Berlin-Zoologischer Garten aus. Bitte nutzen Sie die S-Bahnlinie S7. Am Wochenende von 5:30 Uhr bis 18 Uhr fallen alle Züge zwischen Potsdam Hbf und Berlin-Charlottenburg bzw. Berlin Zoologischer Garten aus. Außerhalb der o.g. Zeiten verkehrt der RE1 stündlich.