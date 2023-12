Der einst sehr einflussreiche Potsdamer Linke-Stadtpolitiker und Landtagsabgeordnete, Hans-Jürgen Scharfenberg, tritt aus der Partei "Die Linke" aus. Das berichtet die Märkische Allgemeine am Samstag. Demnach habe Scharfenberg seinen Austritt zum Jahresende erklärt.



Scharfenberg ist in Potsdam Stadtverordneter für die Partei. Die Zeitung berichtet, dass der Politiker auch ohne seine Parteimitgliedschaft weiter im Stadtparlament bleiben wolle. Diese Entscheidung habe Scharfenberg dem Potsdamer Linken-Kreisvorstand in einem Schreiben mitgeteilt.