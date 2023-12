Linksfraktion sieht große finanzielle Risiken für soziale Projekte in Berlin

Kurz vor Abschluss der Beratungen über den Berliner Doppelhaushalt kritisiert die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus die bisherigen Finanzpläne des Senats, vor allem den Umgang mit den sogenannten pauschalen Minderausgaben.

"Wenn man so weitermacht, droht eine massive Kürzungswelle", sagte die Fraktionsvorsitzende Anne Helm am Dienstag dem rbb. Vertreter der Linkspartei äußerten die Befürchtung, dass ab dem nächsten Jahr vor allem freiwilligen Leistungen des Landes gespart werde, wie etwa bei der Jugend- und Seniorenarbeit und anderen sozialen Projekten.



Die pauschalen Minderausgaben beziffern eine Summe, die noch aus dem Haushalt "rausgespart" werden muss. In den beiden kommenden Jahren sollen sie sich auf annährend fünf Milliarden Euro belaufen. Bisher ist unklar, in welchen Bereichen der Regierung die Einsparungen vornehmen will.