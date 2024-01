Fred Berlin Dienstag, 30.01.2024 | 08:08 Uhr

Stand 02.01.2024 ist die AFD ca. 40.131 Mitglieder*innen stark. Setzt man das in Relation zu der Zahl an Demonstrierenden in den letzten Wochen, wirkt die AFD fast wie eine Eintagsfliege, die versucht sich an der Demokratie zu laben, dabei aber eins mit der Fliegenklatsche mit der Aufschrift "Wir sind mehr!" abbekommt.



Was sind bitte 63 neue Anträge für eine Meldung wert? Warum gibt man dieser, von Rechtsextremen durchzogenen Partei eigentlich weiterhin so viel mediale Präsenz?!



Und was mit den Leuten in NRW nicht richtig ist, will ich eigentlich gar nicht wissen.