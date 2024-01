Bei einer Demonstration zu Ehren der Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin-Lichtenberg ist es am Sonntag zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Berliner Feuerwehr sprach gegenüber rbb|24 von acht verletzten Menschen, darunter einem Schwerverletzten. Darunter waren auch Beamte, sagte der Feuerwehrsprecher weiter, was die Berliner Polizei bestätigte. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, sagte er. Nach Aussagen der Berliner Polizei wurden auf der Frankfurter Allee rund 20 Polizisten verletzt. Etwa 15 Demonstranten seien festgenommen worden, mehrere Personalien seien aufgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Einsatzkräfte wurden den Angaben zufolge aus dem Aufzug heraus angegriffen. Auch Anhänger pro-palästinensischer Gruppen hätten sich unter die Demonstranten gemischt.

Nach den Enthüllungen über ein Treffen radikaler Rechter mit AfD-Politikern in Potsdam demonstrieren zur Stunde tausende Menschen in der Landeshauptstadt für Demokratie. Auch in Berlin wird demonstriert - am Brandenburger Tor.

Laut Polizei haben an der Demonstration und Gedenkveranstaltung am Sonntag rund 3.000 Menschen teilgenommen. Die Linkspartei hatte zum stillen Gedenken auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Lichtenberg aufgerufen. An der dortigen Gedenkstätte der Sozialisten werden jedes Jahr im Januar rote Nelken niedergelegt. Die Veranstalter erwarteten laut Angaben einer Sprecherin schätzungsweise 5.000 Menschen im Laufe des Gedenkens. Unter den Demonstranten befand sich auch die Parteispitze der Linken, Janine Wissler und Martin Schirdewan. Auch die Partei-Landesvorsitzenden, Franziska Brychcy und Maximilian Schirmer, legten einen Kranz nieder. Luxemburg und Liebknecht waren am 15. Januar 1919 in Berlin von rechtsgerichtete Freikorps-Soldaten erschossen worden. Luxemburgs Leiche wurde anschließend in den Landwehrkanal geworfen, wo man sie erst Monate später fand.