Etwa 1.200 Menschen haben sich laut Polizei in Berlin für Palästina und gegen die Politik Israels und den Krieg in Gaza demonstriert. Sie zogen am Samstagnachmittag den Angaben zufolge unter dem Motto "Solidarität mit Palästina" vom Hermannplatz in Neukölln bis nach Kreuzberg zur Axel-Springer-Straße.

Vereinzelt hätten Polizisten Personalien von Demonstranten wegen Verstößen festgestellt, sagte ein Polizeisprecher. So seien vereinzelt verfassungswidrige Symbole gezeigt worden. Ansonsten sei zunächst alles friedlich und routiniert verlaufen. Derzeit gebe es jede Woche mindestens eine, manchmal auch zwei oder drei dieser Demonstrationen, die immer vom selben Menschen angemeldet würden, so der Sprecher.