Eine neue Grundsteuer wird in Berlin ab Januar 2025 erhoben. Die Kosten dürften für viele nicht massiv steigen. Trotzdem müssen einige Eigentümer jetzt mit einer Steuererhöhung rechnen - vor allem in den östlichen Bezirken der Stadt.

Finanzsenator Stefan Evers (CDU) stellte am Mittwoch die Eckpunkte für die Reform der Grundsteuer in Berlin vor. Demnach soll der Hebesatz von aktuell 810 Prozent auf 470 Prozent sinken. Der Schritt sei notwendig, um untragbare Belastungen für Grundstückseigentümer und Mieter durch die Neuregelung der Grundsteuer zu vermeiden, sagte er. Der Hebesatz ist einer von drei Werten, die für die Berechnung der Grundsteuer herangezogen werden.

Millionen Eigentümer in Deutschland mussten eigentlich bis Ende Januar 2023 ihre Grundsteuererklärungen einreichen. Ein Jahr später laufen Finanzämter - auch in Brandenburg - immer noch vielen Erklärungen hinterher. Berlin hingegen ist fast durch.

Ein zweiter Wert ist die so genannte Steuermesszahl. Sie bleibt in Berlin bei 0,31 Promille für Wohngrundstücke bleiben. Teurer wird es für Nichtwohngrundstücke und unbebaute Grundstücke, da steigt die Steuermesszahl auf 0,45 Promille. Mit diesen Anpassungen dürften die auch von Eigentümerverbänden befürchteten massiven flächendeckenden Kostensteigerungen für Eigentümer und auch für Mieter ausbleiben.



Zusätzlich wird es noch eine Härtefallregelung geben, wenn Eigentümer von selbstgenutzten Immobilien durch etwaige Erhöhungen in eine existenzielle Schieflage geraten.