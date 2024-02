Aus der Ferne Berlin Freitag, 23.02.2024 | 10:16 Uhr

Ich wohne in der unmittelbaren Umgebung und schon seit einiger Zeit, vor allem aber seitdem es die Wache am Kotti gibt, ist die Falckensteinstraße ein trauriges Beispiel dafür, wie sichtbar Drogenkonsum inzwischen in der Stadt ist. Ich habe mehr Angst vor Junkies als vor Dealern und ich weiß, dass Lösungen nicht einfach so herbeigeführt werden können. Ein Zaun würde das, was in unseren Treppenhäusern passiert jedoch noch befördern. Das muss anders angegangen werden, allein ich weiß nicht wie.