RE 3

Bis 26. Februar sowie 28. Februar bis 15. März, jeweils 08:30 - 17:30 Uhr Die meisten Züge fallen zwischen Schwedt (Oder) und Angermünde aus und werden durch Busse ersetzt. Bitte beachten Sie die 25 Minuten frühere Abfahrt/spätere Ankunft der Busse in Schwedt (Oder). In Angermünde haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge in Richtung Berlin. .... 23. Februar, 22:00 Uhr bis 26. Februar, 05:00 Uhr Die Züge dieser Linie fallen zwischen Bernau (b Berlin) und Berlin Hbf aus. Als Ersatz nutzen Sie bitte alternative Verbindungen. ... 26. Februar 9 Uhr bis 28. Februar 16 Uhr Die Züge dieser Linie werden zwischen Wilmersdorf (Angerm)/Schwedt (Oder) und Eberswalde Hbf durch Busse ersetzt.