realistics imwunderland Dienstag, 20.02.2024 | 14:08 Uhr

Na, bitte, man sollte mit dem Urteil nicht hadern. Es kommt selten vor, dass ein Gericht Lösungsvorschläge anbietet. Und man muss auch sagen, in diesem Falle sogar auch für den Laien logisch korrekt - denn man will ja dem russischen Bauwerk nebst den sich dort Aufhaltenden zeigen, was Russland, dessen Vertreter am ersten und besten Platz von Berlin "sitzen", in der Ostukraine speziell wie Mariupol, Bachmut und Avdijivka sowie auch in allen selbst nur kurzzeitig widerrechtlich besetzten Gebieten angerichtet hat! Das muss man den Herren vor Augen führen und nicht an die 'eigene Hauswand' strahlen. Ich kann die persönl.Gefühle Trauer, Wut/Hass ziemlich gut nachvollziehen, aber der Widerstand muss mit "Köpfchen"/Intelligenz erfolgen!!! Die Immunität ist zu bewahren - oberstes Gebot u. klar, im Einzelfall bei Gericht zu entscheiden!

Vitsche & Co. sollen daher nicht enttäuscht sein. Ich hoffe, ein Verein/Club/Unternehmen/Öff. Institution sponsort eine Leinwand.