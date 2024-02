Mehrere tausend Menschen haben am Montagabend in Berlin an die Opfer des rassistisch motivierten Terroranschlags von Hanau (Hessen) vor vier Jahren gedacht. Laut Polizei wuchs die Versammlung auf der Sonnenallee in Neukölln am Abend von anfangs 700 rund 3000 Menschen an. Unter dem Motto "Vier Jahre Hanau - Die Konsequenz ist Widerstand" war zu einem Demonstrationszug aufgerufen worden.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb mitteilte, verlief die Veranstaltung friedlich. Etwa 250 Polizeikräfte waren im Einsatz. Neben den Opfern des Anschlags von Hanau war auch der Krieg in Gaza als Demonstrationsgrund angekündigt worden. Der Sprecher sagte, die Polizei werde einschreite, sollte es zu volksverhetzenden Parolen kommen.