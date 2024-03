Anja Berlin Donnerstag, 28.03.2024 | 16:06 Uhr

Na hoffentlich bleibt Religion aus dem Schulgesetz. Schlimm genug dass es in den Grundschulen keine Trennung von Staat und Kirche gibt. Brauchen wir nicht noch in den Oberschulen. Wer sich in seiner Glaubensrichtung weiterbilden möchte, solle dies in seiner Freizeit tun. Schule hat neutral alle Religionen gleichwertig zu unterrichten.