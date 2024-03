Der Berliner Senat will für geflüchtete Kinder weitere Bildungsangebote in den großen Gemeinschaftsunterkünften schaffen. Verfügbare Plätze an Regelschulen gebe es nicht mehr, räumte Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) in der Fragestunde des Abgeordnetenhauses ein.

Ohne die Unterrichtsräume in den Unterkünften sei die Alternative, dass die Kinder monatelang überhaupt nicht beschult würden, sagte die Schulsenatorin. Zwar baue Berlin im Rahmen der Schulbauoffensive jedes Jahr Tausende neue Schulplätze, derzeit aber fehlten in Berlin 27.000 Plätze. Alle Regelschulen seien bereits überbelegt.