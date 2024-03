Präsidentschaftswahl in Russland - In Deutschland lebende Russen können am Sonntag in Berlin wählen

Sa 16.03.24 | 10:31 Uhr

dpa/Vladimir Menck Audio: rbb24 Inforadio | 16.03.2024 | Björn Blaschke | Bild: dpa/Vladimir Menck

Echte Oppositionspolitiker sind von der Wahl in Russland ausgeschlossen, geflohen, im Gefängnis oder tot. Die Präsidentenwahl in Russland an diesem Wochenende ist weder fair noch frei. Auch in Deutschland lebende Russen können sich beteiligen.

Wahlberechtigte russische Bürger, die ihren ständigen oder provisorischen Wohnsitz in Deutschland haben, können am 17. März zwischen 8 und 20 Uhr in den Räumlichkeiten der Russischen Botschaft in Berlin (Unter den Linden 63 – 65) oder im Russischen Generalkonsulat in Bonn an der Präsidentschaftswahl in Russland teilnehmen. In Russland selbst wird von Freitag, 15. März bis Sonntag, 17. März gewählt, Kandidaten der Opposition wurden nicht zugelassen. Es wird erwartet, dass sich Wladimir Putin eine weitere Amtszeit sichert. Dies würde es ihm ermöglichen, bis 2030 duchzuregieren - länger als jeder russische Staatenlenker seit Katharina der Großen im 18. Jahrhundert.

Berechtigt von Deutschland aus zu wählen sind den Angaben des Generalkonsulats der Russischen Föderation in Bonn [bonn.mid.ru] nach russische Bürger, die mindestens 18 Jahre alt sind und die über gültige Ausweispapiere verfügen. Wie viele Russen die Berliner Botschaft zur Wahl aufsuchen werden, ist ungewiss. Insgesamt leben in Berlin und Brandenburg etwa 50.000 russische Staatsbürger. Eine Koalition russischsprachiger Initiativen, darunter auch die Gruppe Demokrati-Ja, hat für Sonntag ab 12 Uhr in Berlin Proteste angekündigt, die sich "gegen Wahlfälschung in Russland, Repressionen des Putin-Regimes sowie Russlands völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine" richten.

Proteste bei Wahlen in Russland

Der Auftakt zur Präsidentenwahl in Russland wurde am Freitag von einzelnen Protesten begleitet. Am ersten Wahltag haben Protestierer in mehreren Wahllokalen Farbe in Wahlurnen gekippt. In Moskau setzte eine Frau eine Wahlurne in Brand. In St. Petersburg versuchte eine andere Frau einen Molotow-Cocktail auf ein Wahllokal zu werfen.



Bei den Wahlen gilt eine große Mehrheit für Amtsinhaber Putin als sicher.

Sendung: rbb24 Inforadio, 16.03.2024, 9:02 Uhr